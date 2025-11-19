Atalanta, Luca Percassi: "Palladino primo ad arrivare e ultimo ad andare via da Zingonia"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico degli orobici Raffaele Palladino, riservandogli delle parole di benvenuto: "Quello che posso garantire è la grande attenzione di Palladino: il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via da Zingonia. Siamo tutti con lui per fare il bene dell'Atalanta: siamo tutti i compatti".

A Palladino invece sono state chieste tante cose. Tra le altre, il nuovo allenatore dell'Atalanta ha dedicato un pensiero anche al proprio predecessore, Ivan Juric: "In primis ci tengo a salutare Ivan Juric, con cui avevo un grande rapporto già ai tempi quando eravamo calciatori. Ho visto che è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista fisico, poi è vero che anche io ho le mie idee. Il dogma di questa squadra è quello di lottare su ogni pallone: voglio vedere un team che combatte. Mi lascia tranquillo il fatto che c'è un gruppo sano e forte: l'Atalanta non merita questa posizione in classifica, ma dobbiamo risalire".

