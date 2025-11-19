TMW Fiorentina, idea Acheampong dal Chelsea per la difesa. Può giocare anche a destra

La Fiorentina si sta proiettando già verso il calciomercato di gennaio e una delle piste prioritarie per la società toscana riguarda l'individuazione di un nuovo profilo per la propria difesa, nello specifico un centrale. Non è l'unica necessità, ma è una delle più impellenti.

Secondo quanto appreso da TMW, a gennaio per la Fiorentina c'è l'idea Josh Acheampong (19 anni), polivalente interprete della difesa dal doppio passaporto inglese e ghanese - fino a qui ha scelto di rappresentare la selezione europea, almeno fino alla squadra Under 21 - che ha nel bagaglio la sua capacità di agire sia al centro che sulla fascia destra. Possibili sviluppi nel prossimo futuro sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Così, al netto dell'infortunio di Lamptey che starà fuori almeno fino al termine della stagione, in caso di cessione di Parisi la batteria degli esterni rimarrebbe con due interpreti per ruolo.

In generale la Fiorentina sembra porre attenzione concreta alla realtà del Chelsea, avendo la squadra di Premier League un gran numero di giocatori in esubero. Un altro profilo che potrebbe fare al caso viola è infatti quello, più esperto e più 'solo' centrale di difesa, del classe '98 Axel Disasi (27 anni).