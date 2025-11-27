Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match

L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Marco Conterio
Marco Conterio
L'Inter non cambia idea e tira dritto. Christian Chivu è ben saldo sulla panchina nerazzurra, le valutazioni della società di Viale della Liberazione sul rumeno non cambiano nonostante un altro ko in uno scontro diretto. Le parole di Giuseppe Marotta, il confronto tra dirigenza, squadra e tecnico nel post gara del Metropolitano, dopo la sconfitta in Champions League per 2-1 contro l'Atletico Madrid.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Le parole di Julio Cesar e le critiche sul momento dell'Inter
L'Inter perde 2-1 contro l'Atletico Madrid nella partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League, perdendo così la prima gara in Europa. Al termine del match, l'ex portiere Julio Cesar ha parlato a Prime Video: "Bisogna capire il perché di certe scelte da parte di Chivu. I giocatori che sono entrati non mi sono piaciuti tanto, vorrei sapere dal tecnico perché. Forse per stanchezza?". A Julio Cesar viene chiesto anche cosa ne pensi delle smorfie di Lautaro Martinez nel momento della sostituzione: "Guardando le immagini del cambio, mi sembra che Lautaro Martinez ce l'avesse con il suo allenatore". Infine, l'ex portiere dell'Inter ha parlato anche del summit lampo tenutosi a fine match negli spogliatoi dei nerazzurri, alla presenza anche del presidente Marotta e della dirigenza: "Fare una riunione subito dopo la partita per risolvere i problemi... Secondo me non è il momento giusto. L'Inter deve tornare a Milano con la testa alta, ha preso un gol alla fine ma capita, il calcio è così. All'allenamento poi parleranno tra loro per mettere le cose a posto".

