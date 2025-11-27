Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"

Alla vigilia della prima amichevole con gli Stati Uniti, in programma domani alle 19 locali (l’1.00 di notte del 29 novembre in Italia, diretta su Rai 2), Elena Linari, difensore dell'Italia femminile, ha parlato in conferenza stampa:

“Essere qui - ha evidenziato il difensore del London City Lionesses - ci fa capire quanto stiamo facendo e quanto abbiamo fatto. Affronteremo una Nazionale diretta e verticale, ma sono queste le partite che ci permetteranno di far fare esperienza a tutto il gruppo squadra. Mi piacerebbe vedere un’Italia spensierata, che vuole divertirsi e che non ha alcuna paura di giocare il pallone”. Per ‘Linus’ la coperta azzurra non è troppo corta, anzi, ma l’auspicio è che il movimento italiano possa continuare la sua ascesa in maniera sempre più dirompente: “Ringrazio mister e staff per tutto quello che sono riusciti a darci – questa la sua chiosa – si è percepita un’unione che fa la differenza. Ma non vogliamo accontentarci, quello che abbiamo raggiunto non deve bastarci. Per azzerare il gap con i Paesi in cui il calcio femminile è già una realtà consolidata abbiamo bisogno di visibilità, seguito e di stadi idonei e pieni”.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).