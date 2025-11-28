Così le top leghe europee nelle Coppe - A sorpresa svettano Ligue 1 e Serie A

Cinque vittorie e due sconfitte. E' il bilancio delle squadre italiane nella tre giorni di coppe europee, il miglior saldo per le nostre rappresentanti da quando è iniziata la stagione. Trattasi di tutte vittorie importanti perché hanno rilanciato cinque squadre di Serie A in zona play-off dopo inizi complicati. Le uniche a cadere sono state l'Inter di Chivu, sconfitta a Madrid dall'Atletico dopo quattro successi di fila, e la Fiorentina ultima in campionato che anche in Conference conferma tutte le difficoltà di questo avvio di stagione.

A sorpresa, meglio della Serie A solo la Ligue 1 con cinque successi, un pareggio e un solo ko. Turno negativo sia per la Premier League che per la Liga: a questo giro, club inglesi e spagnoli hanno incassato più sconfitte che vittorie. Saldo più equilibrato per le squadre tedesche col pareggio del Friburgo, tre partite portate a casa e altrettante lasciate per strada. Di seguito il quadro.

Così le cinque top leghe europee nella tre giorni di Coppe

Premier League - Quattro vittorie (Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Nottingham), cinque sconfitte (Manchester City, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Crystal Palace).

Liga - Tre vittorie (Real Madrid, Atletico Madrid, Betis Siviglia), un pareggio (Athletic Club di Bilbao), quattro sconfitte (Barcellona, Villarreal, Celta Vigo, Rayo Vallecano).

Bundesliga - Tre vittorie (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Stoccarda), un pareggio (Friburgo), tre sconfitte (Bayern Monaco, Eintracht Francoforte, Mainz).

Serie A - Cinque vittorie (Napoli, Juventus, Atalanta, Roma, Bologna), due sconfitte (Inter, Fiorentina).

Ligue 1 - Cinque vittorie (Olympique Marsiglia, Paris Saint-Germain, Lille, Olympique Lione, Strasburgo), un pareggio (Monaco), una sconfitta (Nizza).