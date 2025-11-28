Pergolettese, Tacchinardi: "Importante anche ritrovare una prestazione convincente"

In vista della gara contro l'AlbinoLeffe, il tecnico della Pergolettese Mario Tacchinardi ha parlato in conferenza stampa: "Con pochi allenamenti a disposizione, su quali aspetti ho lavorato maggiormente? Innanzitutto devo ringraziare i giocatori che si sono messi subito a disposizione. Sono stati fatti con me solo tre allenamenti ma fatti molto bene, con molta intensità. Stiamo cercando di lavorare soprattutto dal punto di vista mentale, perché la squadra ha bisogno di ritrovare l'entusiasmo. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di correre e per farlo bisogna avere la testa a posto.

Dopo questo percorso di dieci partite che la squadra ha fatto, è mentalmente un po' fragile: dobbiamo essere bravi a reagire. Anche sabato, quando troveremo dei momenti difficili, mentalmente dobbiamo star connessi alla partita, è quello che dobbiamo fare ed è quello su cui stiamo lavorando. Il nostro è un gruppo sano, ma dobbiamo avere la forza e la personalità di riportare il giorno della partita quello che riusciamo a fare in settimana, senza farci prendere dagli episodi. Se riusciamo a farlo possiamo dire la nostra perché abbiamo le qualità. Sarà importante anche ritrovare il prima possibile una prestazione convincente davanti ai nostri tifosi. Ritrovare la fiducia dell'ambiente ci potrà anche dare quel qualcosa in più e trasmettere a noi più entusiasmo e più serenità.

I tifosi vogliono vedere la propria squadra protagonista e noi in questo momento probabilmente non lo siamo perché i risultati non ci sono: spetta a noi riuscire a trascinare l'ambiente. Io posso assicurare che conoscendo i ragazzi adesso da dentro e vivendo lo spogliatoio, sono ragazzi veramente sani che ce la mettono tutta. Naturalmente abbiamo dei limiti su cui dobbiamo migliorare, ma come penso li hanno un po' tutte le squadre in Serie C. Dobbiamo ritrovare il prima possibile l'entusiasmo che c'era all'inizio stagione e da quello ripartire attraverso magari una prestazione convincente per riconquistare i nostri tifosi".