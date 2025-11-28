El Aynaoui alla Roma sta diventando qualcosa di più di una costosa seconda scelta

La prima rete realizzata da Neil El Aynaoui con la maglia della Roma non è stata certo di quelle banali. Una manciata di minuti dopo l'inizio della partita dell'Olimpico contro il Midtjylland, il centrocampista marocchino ha girato verso la porta un cross di Celik con una conclusione volante. Un colpo in bello stile che ha dato forza al suggerimento del compagno di squadra senza però modificare la traiettoria del pallone, un tocco che ha spedito la sfera dove Olafsson non poteva arrivare e indirizzato la partita. "Aspettavo questo momento e segnare per la prima volta qui in casa, davanti ai nostri tifosi, è stato incredibile. Ancora più bello di quanto immaginassi. È stata una grande emozione personale", ha dichiarato il classe 2001 al termine del match.

El Aynaoui che ha realizzato il suo primo gol con la maglia giallorossa solo alla quindicesima partita in realtà di gol se ne intende. Centrocampista abile negli inserimenti senza palla, lo scorso anno al Lens ha realizzato otto reti in ventisei match: il miglior marcatore della squadra, davanti anche all'attaccante ora al Pisa Mbala Nzola.

Questa sua dimestichezza col gol ha contribuito al matrimonio con la Roma, anche se per buona parte dell'ultima finestra di calciomercato El Aynaoui era considerato dalla società giallorossa solo una seconda scelta. Già, perché in estate il nome in cima alla lista per rinforzare la mediana era quello di Richard Rios, calciatore classe 2000 per cui è andato in scena un lungo tira e molla col Palmeiras. Frederic Massara nella prima metà di luglio era convinto di andare a dama per il centrocampista colombiano, ma alla fine l'accordo per ragioni economiche non è arrivato e Rios s'è trasferito al Benfica per 27 milioni di euro.

La Roma il suo centrocampista l'ha pagato un po' meno visto che El Aynaoui a luglio è sbarcato nella Capitale per 23 milioni di euro più bonus. Tanti, all'inizio sembravano decisamente troppi per un calciatore che fino alla scorsa estate aveva sempre e solo giocato in Francia. Per giunta in club non di prima fascia. L'inizio dell'avventura romana non è stata semplice, ma adesso partita dopo partita sta sempre più prendendo confidenza con la realtà Roma e con le richieste dell'allenatore. "El Aynaoui è in forte crescita, ha trovato il gol, ha rubato un pallone importante e ha servito una palla in profondità. È già un titolare, si alterna con altri centrocampisti ed è un giocatore affidabile", ha detto al termine della partita un Gasperini che all'inizio lo utilizzava col contagocce e invece adesso gli sta dando sempre più spazio. A conti fatti, si sta rivelando la gestione migliore possibile.