Fantacalcio, 13^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 13^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Fiorentina)
A: Lookman
B: De Ketelaere, Bellanova,
C: Samardzic, Carnesecchi, Scamacca, Zappacosta, Hien, Ederson, Zalewski, Pasalic, Sulemana K, Krstovic
D: Bernasconi, Kossounou, Brescianini, Ahanor, Kolasinac, Musah, Djmsiti
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Cremonese)
A: Orsolini
B: Castro, Odgaard
C: Ravaglia, Heggem, Miranda, Lucumi, Moro, Bernardeschi, Pobega, Holm
D: Lykogiannis, Casale, Ferguson, Zortea, Fabbian, Vitik, Dallinga, Dominguez, De Silvestri
E: Ilic, Sulemana I.
CAGLIARI: (Juventus-Cagliari)
A:
B:
C:
D: Gaetano, Folorunsho, Borrelli, Deiola, Esposito Se., Felici, Caprile, Luperto, Palestra
E: Pavoletti, Zappa, Rodriguez, Rog, Pintus, Ciocci, Radunovic, Luvumbo, Adopo, Prati, Idrissi, Kilicsoy, Liteta
COMO (Como-Sassuolo)
A: Paz
B: Butez, Ramon, J. Rodriguez, Addai
C: Caqueret, Perrone, Diego Carlos
D: Morata, Posch, Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Douvikas, Valle
E: Baturina, Van der Brempt, Moreno
CREMONESE (Bologna-Cremonese)
A:
B:
C:
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Bondo, Vardy, Baschirotto, Vandeputte, Terracciano,Bonazzoli
E: Bianchetti, Ceccherini, Folino, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Atalanta- Fiorentina)
A:
B:
C: Kean
D: Piccoli, Fazzini, Ranieri, Mandragora, Dodò, Gudmudsson, De Gea
E: Parisi, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Ndour, Fortini
GENOA (Genoa-Hellas Verona)
A:
B:
C: Martin, Malinovskyi, Ostigard, Colombo, Vitinha, Vasquez
D: Frendrup, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali, Ekuban, Ekhator, Thorsby, Gronbaek
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli
HELLAS VERONA (Genoa-Hellas Verona)
A:
B:
C: Giovane, Belghali
D: Montipo, Orban, Bernede, Bradaric, Gagliardini, Bella - Kotchap, Harroui
E: Ebosse, Niasse, Mosquera, Sarr, Slotsager, Cham, Frese, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati
INTER (Pisa-Inter)
A: Lautaro, Calhanoglu, Thuram
B: Bonny, Dimarco, Bastoni, Sommer
C: Esposito P., Carlos Augusto, Akanji, Barella, Sucic, Zielinski
D: Acerbi, Frattesi, Bisseck
E: Diouf, Luis Henrique, De Vrij
JUVENTUS (Juventus-Cagliari)
A: Vlahovic, Yildiz
B: Conceicao, Di Gregorio, Thuram, Cambiaso, Kalulu, Kostic
C: Gatti, , Openda, David
D: Koopmeiners, Joao Mario, McKennie, Perin, Adzic, Zhegrova, Miretti, Locatelli, Kelly, Cabal
E:
LAZIO (Milan-Lazio)
A:
B:
C: Zaccagni
D: Marusic, Vecino, Provstgaard, Guendouzi,, Pedro, Tavares, Provedel, Gila, Isaksen, Dia, Basic, Dele-Bashiru
E: Patric, Noslin, Mandas, Belhayane, Lazzari, Pellegrini Lu.
LECCE (Lecce-Torino)
A:
B:
C: Berisha, Sottil, Tiago Gabriel, Falcone
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh, Pierret
MILAN (Milan-Lazio)
A: Leao, Pulisic (?)
B: Maignan, Saelemaekers, Modric
C: Gabbia, Pavlovic
D: Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku, Estupinan, Tomori, Fofana
E: Odogu, Balentien, Terracciano, De Winter
NAPOLI (Roma-Napoli)
A: Mc Tominay
B: Neres
C: Savic, Hojlund, Buongiorno, Di Lorenzo
D: Olivera, Elmas, Juan Jesus, Noa Lang, Rrahmani, Beukema, Lucca, Lobotka, Politano
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino
PARMA (Parma-Udinese)
A:
B: Pellegrino
C: Bernabè, Delprato, Valeri
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ordonez, Sorensen, Guaita
E: Troilo, Balogh, Djuric, Benedyczak, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti
PISA (Pisa-Inter)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Aebischer, Semper, Nzola, Tourè
E: Scuffet, Piccinini, Mbambi, Hojholt, Meister, Lorran, Angori, Denoon, Buffon, Bonfanti, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli
ROMA (Roma-Napoli)
A:
B: Soulè, Svilar
C: Konè, Mancini, Cristante, Dybala
D: Rensch, El Shaarawy, El Aynaoui, Hermoso, N'Dicka, Wesley, Celik, Pellegrini Lo, Bailey
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Tsimikas
SASSUOLO (Como-Sassuolo)
A:
B: Berardi
C: Thorstvedt
D: Fadera, Vranckx, Candè, Coulibaly W., Walukiewicz, Matic, Muric, Kone, Doig, Idzes, Laurientè, Pinamonti
E: Lipani, Turati, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal
TORINO (Lecce-Torino)
A:
B:
C: Coco
D: Ngonge, Asllani, Gineitis, Maripan, Lazaro, Casadei, Adams, Vlasic, Paleari, Nkounkou, Anjorin, Ismajli, Zapata
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan , Masina, Nije, Israel, Abhouklal
UDINESE (Parma-Udinese)
A:
B:
C: Atta, Zaniolo, Solet
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Zanoli, Ekklenkamp, Ehizibue, Lovric, Kabasele, Bayo, Buksa, Okoye, Karlstrom, Bravo, Davis, Kristensen
E: Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava
