TMW Radio Bonanni: "La Roma continua a trovare certezze. Ad oggi può vincere con chiunque"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Che considerazioni trai dai risultati delle italiane in Europa e Conference League?

"Roma e Bologna ormai viaggiano spedite e hanno una consapevolezza tale da permettergli di fare la partita contro chiunque. La Fiorentina invece è ancora malata e il cambio di allenatore dovrà per forza portare ad un cambiamento. Comunque io dico sempre che quando si cambia tecnico le responsabilità ricadono ancora di più sui calciatori, perhcé se i risultati continuano a non arrivare il dito viene puntato sempre di più contro di loro".

Cosa pensi delle parole di Dzeko?

"Non so quanto quelle dichiarazioni portino un vantaggio ai giocatori. Il suo modo di parlare ieri è stato forte nei confronti della squadra, ma era palese che ce l'avesse contro chi fischiava. Di certo in questo momento a Firenze non è difficile giocare solo la partita, ma anche vivere la quotidianità in generale. I giocatori sono a disagio anche quanto escono, per quanto faccia parte del loro lavoro".

La Roma che impressioni ti ha lasciato contro il Midtjylland?

"La Roma doveva vincere e ha vinto. Ripeto comune che in questo momento sono galvanizzati e stanno continuando a trovare certezze. Questa è una squadra forte che ad oggi può vincere con chiunque, incluso il Napoli Domenica".

Per Koné alla fine si tratta solo di una contusione distorsiva.

"Penso che su Koné si debba fare una valutazione attenta. Ha subìto una contusione, che però è diversa rispetto ad un guaio muscolare. Ad oggi Koné, anche solo al 70%, è un giocatore fondamentale. In piu domenica c'è una gara fondamentale per il campionato e giocarla con o senza il francese può fare la differenza".

Come arriva il Napoli alla sfida dell'Olimpico?

"Con Gasperini che gioca con i duelli a tutto campo penso che chi vincerà più uno contro uno avrà la meglio. Sono partite delicate, magari anche un po' chiuse. Comunque mi aspetto un Napoli che si possa difendere un po' per poi cercare di far male in profondità".

Milan-Lazio che tipo di partita potrebbe essere?

"Ad oggi è favorito il Milan per moltissimi motivi. La Lazio deve fare la sua partita, ma credo che i rossoneri potrebbero essere più propositivi per aggredire la partita".