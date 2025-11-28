Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan

Dal valzer dei centravanti a quello dei registi, alla ricerca matta e disperata del centrale che imposta a quella del nuovo dieci che imperversa. La prossima, accompagnata da una spruzzata d'ossessione per ognuna di queste posizioni, sarà l'estate dei portieri sul mercato. Anche perché di fatto tutte le big italiane (e non solo!) sono pronte a cambiare. Molte insoddisfatte, alcune incerte, altri casi sui rinnovi, altri giovani che arrembano, altri con la carta d'identità che ingiallisce.

Tutto dipende da Maignan

Chi lo farà davvero? Tutto partirà da una firma, e da capire su quale foglio arriverà. Mike Maignan aveva detto di sì al Milan, le parti erano a un passo dal rinnovo, poi tutto s'è bloccato, arenato, e ad oggi il francese è più lontano che mai da un futuro insieme ai rossoneri. Ci sono margini di manovra per un riavvicinamento? Certo. L'arrivo di Claudio Filippi come preparatore ha certo rilanciato la carriera di Magic Mike, lo ha motivato, lo ha caricato e ridefinito come top player. Però vuole restare al Milan o fare un altro step di carriera? Al momento tutto fa pensare che sarà addio ma Furlani e Tare non demordono. Chi vuole Maignan? Ci pensano il Bayern Monaco, il Chelsea, la Juventus (ne parleremo) e chissà che anche l'Inter...

Di Gregorio e Sommer

Così la questione s'intreccia su più nomi. Che farà Maignan? La Juventus è interessata perché, in cuor suo, pensa di voler fare una scelta diversa per il futuro rispetto a Michele Di Gregorio. L'ex portiere del Monza non è certo nella casella degli incedibili, quando sono emerse sirene inglesi per DiGre la Juve ha alzato la cornetta per capirne i margini. Non ce n'erano, ma è sintomatico della volontà futura della Vecchia Signora. Lo stesso dicasi per l'Inter, qui il caso è relativo a Josep Martinez. Nelle valutazioni calcistiche si ha sempre avuto l'impressione che la società nerazzurra non lo abbia mai ritenuto pronto per l'eredità di uno Yann Sommer oramai a fine ciclo. Lo dimostra il minutaggio avuto finora, anche quando avrebbe potuto giocare. Per questo i nerazzurri sono vigili (sì, anche su Maignan) ma pure su Elia Caprile del Cagliari e su Noah Atubolu del Friburgo che è la grande novità sul mercato italiano.

Il futuro di Meret e Svilar

Nessuno è al riparo. Neanche il Napoli, perché Alex Meret è in scadenza, è da capire quali saranno le gerarchie future dei pali con Vanja Milinkovic-Savic e sul portiere ex Udinese c'è da sempre l'interesse di entrambe le milanesi. E poi c'è Mile Svilar, che la Roma blinda, sogna di tenerlo a lungo. Però le grandi d'Inghilterra bussano da tempo alla porta dei Friedkin: per adesso non ascoltano, ma per quanto resisteranno?