TMW La B si apre con Cesena-Modena. Bisoli: "Grandi valori in campo, sarà bella da vedere"

Come noto, si aprirà questa sera alle ore 20:30 la 14ª giornata del campionato di Serie B, che vedrà alzare il sipario dell''Orogel Stadium-Dino Manuzzi': l'impianto sportivo cesenate ospiterà infatti l'anticipo di suddetto turno, che i padroni di casa del Cesena fronteggiare il Modena, alla ricerca di una vittoria per tentare di agganciare almeno temporaneamente il primo posto.

Doppio ex del confronto, avendo allenato entrambe le formazioni, mister Pierpaolo Bisoli, il cui figlio - Dimitri Bisoli - è per altro centrocampista della formazione bianconera. A ogni modo, il tecnico è stato ospite dell'appuntamento odierno della rubrica di TuttoMercatoWeb.com A tu per tu, e ha così parlato del match e non solo: "La partita tra Cesena e Modena sarà bella da vedere, ci saranno grandi valori in campo: entrambe le formazioni stanno facendo cose importanti. Chi invece non sta facendo bene sono Spezia, Bari e Sampdoria. E non sta facendo bene neppure il Palermo, ma non è ancora una delusione perché la B non è ancora entrata nel vivo".

Sarà quindi tanta l'attesa anche per le gare dei prossimi giorni, ma intanto questa sera a Cesena ci sarà anche un'ottima cornice di pubblico. Come ha fatto sapere il Modena in un comunicato ufficiale, infatti, c'è stata una grande risposta anche del popolo gialloblù: "nonostante le temperature minime e il giorno lavorativo - si legge in una nota -, saranno 1560 i sostenitori al fianco dei canarini di Mister Sottil nel Settore Ospiti dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi".