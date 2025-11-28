Borini torna a parlare della Samp: "Ero fuori rosa, e non mi è mai stato spiegato il perché"

Era il 30 ottobre, e il fresco acquisto della formazione inglese del Salford City Fabio Borini parlava a thetimes.com ripercorrendo anche il suo recente passato con la maglia della Sampdoria: esperienza non chiusa benissimo, quella contro i blucerchiati, tanto che - parole del calciatore - lo stesso pensava di fare causa al club.

Di tutto questo, è tornato a parlare in un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com: "Il mio approdo alla Samp è arrivato perché per me non è un club da Serie B. Io nelle difficoltà mi ci ritrovo, mi piace la sfida e prendere in mano certe situazioni. Nel secondo anno, però, è cambiato un po’ tutto in negativo per me e per il club. Quello che mi hanno fatto l’ho vissuto male per forza di cose, è come quando a un bambino viene tolto il giocattolo preferito: come può reagire? La società non ne voleva sentire, ho parlato con tutti tranne che con quelli che hanno preso la decisione, dovevo prenderne atto senza poter fare nulla. Ero pronto a fare causa, non c’era nessun motivo per avermi messo fuori rosa e non mi è mai stato spiegato il perché”.

Chissà se un giorno se ne saprà di più di quanto accaduto, se i diretti interessati torneranno a parlare. Di sicuro, però, Borini si è tolto diversi sassolini dalle scarpe...