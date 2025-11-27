Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Il Parma e la FIGC hanno annunciato che la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Women fra la squadra ducale e la Lazio, in programma il 21 dicembre alle ore 14:30, si giocherà all’Ennio Tardini, lo stadio principale della città emiliana. “Un appuntamento prestigioso per le gialloblu, che torneranno dunque a calcare il principale impianto cittadino per una sfida dall’alto valore sportivo e simbolico, - si legge nel comunicato del Parma - una scelta che conferma la volontà del Club di investire con continuità nel movimento femminile e di valorizzarne il percorso”.
Si tratta di una seconda volta stagionale, dopo l’esordio in Serie A Women’s Cup contro la Juventus, che il principale impianto calcistico di Parma si apre alla formazione femminile del club ducale che ha deciso che l’ingresso per questa partita sarà libero.
Di seguito il programma degli ottavi di finale:
COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE
Sabato 20 dicembre
Ore 12.30
Ternana Women-Como Women
Napoli Women-Sassuolo
Domenica 21 dicembre
Ore 13.30
Lumezzane-Roma
Ore 14.30
Cesena-Juventus
Genoa-Milan
Bologna-Fiorentina
Parma-Lazio
Como 1907-Inter
