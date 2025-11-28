Ravenna, Zagre: "Felice della doppietta contro l'Arzignano. E' uno stimolo per il futuro"

L'attaccante del Ravenna Abdel Zagre ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino della sua prima doppietta tra i professionisti, realizzata contro l’Arzignano: "Sono stato veramente molto contento di aver segnato due reti per la vittoria del match. La mia felicità è doppia perché è la prima volta che segno due reti nella stessa partita. Questa doppietta è uno stimolo per il futuro. Devo proseguire così, anche nel lavoro quotidiano in allenamento. Era poi da tempo che aspettavo questo momento e che cercavo di sbloccarmi. Sono contento per me, ma anche per il contributo dato alla squadra".

Il centravanti del Burkina Faso guarda avanti con rinnovata fiducia: "Questa doppietta è molto importante per il sottoscritto. Spero di essermi sbloccato e che la strada sia tracciata. Ma spero anche che questi due gol incidano positivamente sul prosieguo della mia carriera".