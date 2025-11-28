Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni

"Ho segnato tanti gol, ma mi chiedono sempre di quello". La rete a cui si riferisce Alessandro Altobelli - detto Spillo - è ovviamente l'indimenticabile 3-1 alla Germania Ovest nella finale del Mondiale 1982. Ma oltre alla notte di Madrid, c'è tanto altro nella carriera di Altobelli, che proprio oggi festeggia un compleanno speciale: i suoi 70 anni.

La Nazionale, come detto, ma anche la Juventus e soprattutto l'Inter. Centravanti implacabile e dotato di un innato senso del gol, è proprio Spillo uno dei giocatori più riconoscibili e significativi nella lunga storia nerazzurra. Arrivato all'Inter dal Brescia nel 1977 all'età di 21 anni, Altobelli ha giocato per undici stagioni con la maglia nerazzurra, diventando anche il secondo miglior marcatore della storia dell'Inter: Spillo ha segnato 209 gol in 466 presenze, cifre strabilianti per un attaccante che è secondo solo a Giuseppe Meazza nella classifica all-time dei migliori marcatori nerazzurri.

“Sono nato interista: al mio paese (Sonnino, ndr) ero uno dei pochi, ma quando ero bambino c'era la Grande Inter che mi ha fatto appassionare e innamorare". Queste alcune delle parole di Altobelli ai canali dell'Inter, dove apre il libro dei ricordi: "Sono sempre stato un tifoso: penso di aver fatto qualcosa di bello per questo Club, ho sempre dato tutto perché dovevo rappresentare il mio paese e tutti gli interisti. Volevo lasciare solo bei ricordi su di me. Quando l'Inter mi ha preso dal Brescia sono arrivato in sede e ho visto la sala coppe: non posso dimenticarmi quella mattina. Speravo di poter aggiungere qualcosa di mio, perché l'Inter era la mia famiglia, il mio tutto”.

Con l'Inter Altobelli ha vinto il 12esimo scudetto della storia nerazzurra nel 1979/80, l'ultimo vinto da una squadra composta unicamente da giocatori italiani, oltre a due Coppe Italia, che portano entrambe la firma di Spillo, a segno nella finale del 1977/78 contro il Napoli e nel 1981/82 contro il Torino.