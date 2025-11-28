Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
La tre giorni europea complessivamente buona per l'Italia con 5 vittorie e 2 sconfitte. Un bottino che ci permette di avvicinarci alle prime due posizioni del ranking stagionale che valgono il posto aggiuntivo in Champions League. Questa la situazione aggiornata:
1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857
- - -
3. Italia (7 su 7) 9.571
4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250
6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 14.000
2. Atalanta 13.000
3. Juventus 11.000
3. Napoli 11.000
5. Fiorentina 6.000
5. Bologna 6.000
5. Roma 6.000
Punti totali: 67.000 - Media: 9.571
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 131.500
2. Bayern Monaco 122.250
3. Inter 121.250
4. Manchester City 115.750
5. Liverpool 113.500
6. Paris Saint-Germain 108.500
7. Borussia Dortmund 97.750
8. Bayer Leverkusen 97.250
9. Barcellona 94.250
10. Arsenal 82.000
11. Atletico Madrid 89.500
12. Chelsea 89.000
13. Roma 86.500
14. Benfica 85.750
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Atalanta 78.000
17. Manchester United 76.500
18. PSV Eindhoven 71.250
19. Feyenoord 70.000
20. Brugge 69.750
24. Fiorentina 66.000
25. Milan 66.000
26. Juventus 64.250
29. Napoli 62.000
34. Lazio 59.000
99. Bologna 18.103
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 101.783
2. Italia 90.517
3. Spagna 84.203
4. Germania 80.974
5. Francia 73.444
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 64.700
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 62.066
8. Belgio 57.750
9. Turchia 47.475
10. Repubblica Ceca 44.300
11. Grecia 41.312
12. Polonia 40.375
13. Norvegia 38.387
14. Danimarca 37.981
15. Svizzera 33.100
