Entella, Chiappella: "A Catanzaro per dare continuità di prestazioni e di risultati"

Vigilia di trasferta per l'Entella. Domani la squadra chiavarese scenderà in campo a Catanzaro per dare continuità di risultati dopo il pareggio interno contro il Palermo. In vista della gara del "Ceravolo", il tecnico Andrea Chiappella ha parlato al media ufficiale del club: "E' andata bene come sempre. Abbiamo un gruppo davvero importante dal punto di vista dei valori e sempre riescono a riproporsi con la medesima attenzione. Abbiamo analizzato la gara contro il Palermo, ottima ma che ci ha dato spunti di riflessione sulla fase di non possesso, difensiva e sull'approccio alla gara dove si può fare meglio".

Raccolto meno di quanto seminato?

"E' un argomento che abbiamo condiviso e su cui ci siamo confrontati. Dobbiamo essere bravi a trasmettere un'ulteriore fiducia e mentalità di andare a prendersi i risultati con maggiore forza. Se non sono arrivati non dobbiamo ricondurli al caso, qualcosa in più si meritava ma non è arrivato e dobbiamo lavorare con una mentalità ancora più forte".

Che Catanzaro ti aspetti?

"Il Catanzaro ha cambiato guida tecnica e questo è un fattore. Aquilani ha portato la sua identità alla squadra e questo è un fattore da tenere ben presente. E' una squadra con grandissimi valori, l'interpretazione di inserirsi un contesto come quello di Catanzaro farà la differenza. Noi però vogliamo fare continuità di prestazioni e di risultati".