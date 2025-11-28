Destiny Udogie, minacciato con un'arma da fuoco. Perché aveva scelto un'altra agenzia

Nel corso delle ultime settimane Destiny Udogie ha dovuto affrontare una disavventura non da poco. Poiché minacciato con una pistola da un procuratore, poi interrogato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltre all’accusa di possesso di arma da fuoco. Successivamente è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione.

Perché Tobi Alabi, associato di Wassermann, si è comportato così? Il difensore italiano stava cambiando agenzia, passando da Football Service (che fa capo a Stefano Antonell e assistito daFerdinando Guarino) aveva scelto di farsi assistere da Elite Project Group. Un cambio di programma rispetto a quanto pensato da Alabi, che stava collaborando con Jehoshua Osewmonta, amico dello stesso Udogie. Il pensiero era quello di essere riuscito ad avere ottenuto il diritto di rappresentare il giocatore, salvo poi avere una reazione inconsulta nel momento di ufficializzare la decisione di Udogie, ora al Tottenham ma con un passato nell'Hellas Verona.

Una vicenda che ha avuto una grossa eco nel microcosmo del calciomercato, tanto che il club friulano si è sentito in dovere di effettuare un comunicato stampa. "La famiglia dell’Udinese esprime solidarietà a Destiny Udogie per l’incresciosa aggressione subita contro tutti i valori dello sport e della vita". Oggi Destiny Udogie compie 23 anni.