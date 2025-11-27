Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Archiviata la 13ª giornata, in Serie B è arrivato il quinto esonero stagionale: dopo Sampdoria, Empoli, Spezia e Pescara arriva il cambio anche a casa Bari, dove si è chiusa l'avventura di mister Fabio Caserta. E proprio per i pugliesi, destino intrecciato con il prima citato Pescara, perché il nuovo tecnico dei pugliesi - ufficializzato quest'oggi - è Vincenzo Vivarini, esonerato proprio dagli abruzzesi durante la terza sosta.
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)
Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato)
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone
Reggiana - Davide Dionigi (confermato)
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)
