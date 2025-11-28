Juventus, Cassano duro su Koopmeiners: "Inizia a prenderti responsabilità. Per 60 milioni..."

"Koopmeiners? Visto che lui è un genio della lampada Koopmeiners, che poi quando va in Nazionale inizia a parlare. Adesso, per non avere la responsabilità si mette dietro, faccio il terzo di sinistra. Braccetto, chiamiamolo come vogliamo... mi appoggio, faccio qualche lancetto, non diamo la profondità che mi attaccano, tanto faccio bella figura. No no, caro Koopmeiners". Non si risparmia Antonio Cassano a 'Viva El Futbol' su Bazr, nello speciale Champions League, a proposito del nuovo ruolo rivestito da Teun Koopmeiners alla Juventus di Luciano Spalletti.

"Lì dietro a me non piace", rincara la dose FantAntonio. "Io inizierò a giudicare Spalletti, bene o male, quando inizierà a giocare come lui vuole: a 4 dietro. Koopmeiners deve giocare in mezzo, perché l'hanno preso a 60 milioni, che deve fare la differenza, in mezzo al campo, barra dalla trequarti in su", non usa mezzi termini l'ex attaccante di Milan e Roma, tra le altre.

"Perché con 60 milioni altrimenti andavo a prendere tre Maldini insieme, ok?", ha evidenziato Cassano. Poi manda un messaggio diretto al centrocampista olandese: "Koopmeiners, inizia a prenderti un po' di responsabilità. E devi giocare in mezzo al campo. E io sono convinto che alla lunga lui farà il mediano in mezzo al campo. E poi li giudicherò. Lui e soprattutto Spalletti, perché ha poco tempo adesso per lavorare, fra nazionale e compagnia varia... però io voglio vedere una Juve a 4 (in difesa, ndr)".