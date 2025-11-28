La Roma vince anche in Europa ma Gasperini è soddisfatto a metà: "Mi aspettavo di più"
La Roma continua nella sua corsa e, dopo aver agguantato il 1° posto in solitaria nella classifica di Serie A dopo l'ultimo fine settimana del campionato, inanella la seconda vittoria di fila nel maxi-girone di Europa League, battendo 2-1 il Midtjylland dello spauracchio, nonché obiettivo di mercato, Franculino.
Non mancano le buone notizie dalle quali ripartire per mister Gasperini. Dal discreto esordio da titolare del giovane difensore Ghilardi, fino al primo gol in giallorosso del centrocampista El Aynaoui, che ha sbloccato la contesa, fino al rientro da 77 minuti di Dybala, che parrebbe aver messo alle spalle problemi fisici e preoccupazioni. A proposito di infortuni, però, rimanere da monitorare la situazione di Manu Kone, costretto ad abbandonare il rettangolo verde prima del tempo a causa di un pestone rimediato alla caviglia.
Clicca qui per leggere le pagelle di TMW di Roma-Midtjylland 2-1
Non è tutta rose e fiori questa Roma, e ci ha tenuto lo stesso Gasperini a evidenziarlo nel post-partita: "Non abbiamo fatto una grande partita: dopo il vantaggio mi aspettavo di più sul piano tecnico, c’erano le condizioni per farlo, ma giochiamo molto e non sempre riusciamo a rendere al meglio". Insomma, l'avviso del comandante Gasperini è chiaro: per il Napoli servirà fare di più.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.