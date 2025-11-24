Podcast TMW I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma

Il diktat di Gian Piero Gasperini, ben accolto dalla dirigenza e dalla proprietà della Roma, è stato chiaro. I big non si muovono a gennaio. E magari neanche in estate. Restano perché "stiamo vivendo un sogno e finché lo viviamo...", Gasp dixit. Restano perché Gasperini è sbarcato a Roma non per vivere poi di una diminutio a metà stagione ma per vivere in un crescendo. E col primato, a fine novembre, l'appetito vien giocando. E comprando.

Il sorriso del Faraone

Dopo il match vinto a Cremona contro la squadra di Davide Nicola, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato ai canali ufficiali del club: "È stata una partita affrontata nella maniera corretta, nella maniera giusta, con grande intensità, ed è quello che si è visto anche in tutte queste partite. Grande voglia di lottare su ogni pallone, voglia di vincere, molto bene in fase realizzativa. Quindi siamo contenti di essere primi adesso: ci godiamo questo momento e andiamo avanti.

Primi con l’entusiasmo giusto, molto con i piedi per terra e un po’ anche quest’anno in più.

"Siamo assolutamente entusiasti, ma umili, consapevoli che comunque manca ancora tanto, tanto tempo. Però l’atteggiamento deve essere quello di rimanere lassù, cercando di vincere ogni partita, perché secondo me questa squadra ha ancora margini di crescita. Quindi bisogna continuare su questa linea".