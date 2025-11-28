Sudtirol, Castori: "Il pari di Modena ha dato alla squadra consapevolezza e fiducia"

Vigilia di campionato per il Sudtirol. La formazione altoatesina sfiderà domani l'Avellino per cercare di migliorare la propria classifica. In vista della gara del "Druso", il tecnico Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa: "Il risultato di Modena ha dato alla squadra consapevolezza e fiducia. È emersa la sensazione di aver compiuto passi in avanti verso una condizione più efficiente, soprattutto dopo un periodo segnato da defezioni e diverse problematiche. Questo pareggio ha portato entusiasmo e la convinzione di essere tornati su livelli più vicini al nostro potenziale.

Oltre al clean sheet di Modena, anche nelle partite precedenti la squadra aveva mostrato grande compattezza, confermando i progressi sotto il profilo della solidità. Per quanto riguarda l’organico, restano da valutare le condizioni di Pietrangeli, mentre Italeng è prossimo al rientro tra i disponibili: entrambi devono ancora recuperare completamente la condizione, ma hanno già compiuto passi avanti rispetto alle settimane precedenti.

L’Avellino è una squadra imprevedibile e dotata di valori importanti, capace di risultati di rilievo come la vittoria sul Monza. Non mi lascio condizionare dall’ultima sconfitta, perché conosco bene la forza della squadra e il sostegno della piazza. Le difficoltà saranno quelle tipiche di una gara di Serie B, in cui serviranno misura e concentrazione per tutti i 90'".