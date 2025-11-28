Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"

È ufficiale ormai. Domenica 14 dicembre (ore 14.30) lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà il Como 1907 femminile per la partita prevista contro San Marino Academy, valida la dodicesima giornata di Serie B. L'annuncio è arrivato direttamente dal club lombardo, per mettere in risalto l'esplosione delle lariane in cadetteria, al momento al primo posto in classifica.

Selena Mazzantini, allenatrice del Como 1907 femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito dell'iniziativa promossa dal club: "Siamo molto orgogliosi per l’importante evento sportivo che giocheremo il 14 dicembre allo stadio Sinigaglia. Per noi è molto significativo poter scendere in campo nello stadio di Como, questo dà valore e visibilità al calcio femminile, al movimento e alle nostre ragazze. La società sta facendo un grandissimo lavoro e un grande investimento anche per il settore femminile, avere progetti importanti e ben definiti permette di porsi obiettivi ambiziosi. Invitiamo tutti i tifosi lariani, a venire, a vederci e a sostenerci".

Il comunicato ufficiale

"Como 1907 è lieto di annunciare che domenica 14 dicembre alle 14.30, lo Stadio Giuseppe Sinigaglia farà da cornice ad un momento speciale per il club, ospitando la partita di Serie B femminile tra Como 1907 e San Marino Academy.

Con la prima squadra maschile che giocherà in trasferta per tutto il mese, questo sarà l’unico match che si disputerà al Sinigaglia a dicembre. Sarà un’ottima opportunità per i tifosi di ritrovarsi sulle rive del lago a supportare una squadra che sta mettendo in mostra costanza, qualità e ambizione in questo campionato.

Giunti quasi a metà stagione, il Como 1907 Femminile siede attualmente al primo posto in classifica, con il supporto per la squadra che continua a crescere. Il pubblico, nelle gare giocate al Sinigaglia, è raddoppiato di partita in partita, dimostrando entusiasmo ed interesse intorno a questo gruppo.

Dopo aver ospitato la Nazionale Maggiore Femminile lo scorso 24 ottobre, il Sinigaglia torna a fare da palcoscenico al calcio femminile, invitando i tifosi a trascorrere un pomeriggio in uno degli scenari più caratteristici del calcio italiano".