Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Nella nottata fra venerdì e sabato (ore 19 negli Stati Uniti, l’1:00 in Italia) le Azzurre di Andrea Soncin scenderanno in campo per la prima delle due amichevoli (entrambe con diretta su Rai2) contro la nazionale a stelle e strisce. Due impegni importanti, contro la squadra più titolata al mondo nel calcio femminile – 4 titoli Mondiali e ben cinque titoli Olimpici – nonché seconda del Ranking dietro la Svezia, ma davanti alle campionesse d’Europa dell’Inghilterra e a quella Svezia che sarà la nostra principale avversaria nella corsa al Mondiale del 2027.
Dopo le amichevoli casalinghe contro Giappone e Brasile, l’Italia è chiamata ad altri due confronti di alto livello che ci daranno il polso della situazione dopo un Europeo più che positivo e che a distanza di mesi brucia ancora per quell’eliminazione in semifinale contro le inglesi. La trasferta oltreoceano dimostra la crescita di considerazione raggiunta dalla formazione allenata da Soncin che ora vuole ben figurare di fronte ad avversarie di altissimo livello per continuare quella rincorsa per colmare il gap con le nazionali più forti e aumentare il tasso d’esperienza che tornerà utile per le sfide che il 2026 metterà di fronte alle Azzurre.
Convocate Italia:
Portiere: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan)
Difenditrici: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus)
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus)
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio)
Convocate Stati Uniti:
Portiere: Claudia Dickey (Seattle Reign FC), Mandy McGlynn (Utah Royals), Jordan Silkowitz (Bay FC)
Difenditrici: Jordyn Bugg (Seattle Reign FC), Emily Fox (Arsenal), Naomi Girma (Chelsea), Avery Patterson (Houston Dash), Lilly Reale (Gotham FC), Izzy Rodriguez (Kansas City Current), Emily Sams (Orlando Pride), Emily Sonnett (Gotham FC), Kennedy Wesley (San Diego Wave), Kate Wiesner (Washington Spirit)
Centrocampiste: Croix Bethune (Washington Spirit), Sam Coffey (Portland Thorns), Lindsey Heaps (OL Lyon), Jaelin Howell (Gotham FC), Claire Hutton (Kansas City Current), Rose Lavelle (Gotham FC) Lily Yohannes (OL Lyon)
Attaccanti: Jameese Joseph (Chicago Stars), Catarina Macario (Chelsea), Olivia Moultrie (Portland Thorns), Emma Sears (Racing Louisville), Jaedyn Shaw (Gotham FC), Alyssa Thompson (Chelsea)
