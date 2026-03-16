Sabatini bacchetta Leao e lo confronta col 10 della Juventus: "Yildiz in campo si dà da fare"

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a Pressing, ha voluto mandare un consiglio a Leao visto il suo scarso rendimento di questa stagione, prendendo come termine di paragone il 10 juventino Kenan Yildiz. Queste le sue parole: "Contro l'Udinese Yildiz gli ha chiesto di giocare da falso nove, poi dopo poco Spalletti lo sposta e mette Boga in quel ruolo. Però il turco si è dato da fare.

C'è una cosa che bisogna chiedersi sul Leao a mio avviso: cosa rappresenta per il Milan? Se è il giocatore numero uno, se è il più pagato, se è il il progetto su cui è stato costruito il Milan negli ultimi anni, non si può consentire questo rendimento e che esca dal campo in quel modo. Se invece deve essere paragonato agli altri, allora è un altro discorso".