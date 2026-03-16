Bologna con Skorupski a rischio verso la Roma, Pagliuca: "Quindi forza Ravaglia"

L'ex portiere Gianluca Pagliuca è stato intervistato dall'emittente Radio Nettuno Bologna Uno il giorno dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Sassuolo da parte del Bologna: "È stata una bella partita, ben giocata da un Bologna pratico. Temevo la distrazione dell'Europa League, invece la squadra è rimasta concentrata, concedendo pochissimo. Vittoria strameritata del Bologna, ha giocato bene la palla e chiuso gli spazi in difesa. Anche con Skorupski su una gamba sola, il Sassuolo non ha tirato".

Aggiunge poi Pagliuca a proposito dell'assenza che sembra quasi certa di Skorupski giovedì prossimo contro la Roma, ritorno degli ottavi di Europa League: "Mi auguro che non sia nulla di grave, credo sia un infortunio simile a quello col Napoli. Quindi forza Ravaglia, ha sempre dimostrato di poterci stare quando è stato chiamato in causa. Peccato, perché Skorupski era tornato al suo livello, brutto inconveniente. Tra l'altro si è fatto male su un'uscita in avanti, il calcio è strano".

Protagonista della vittoria del Bologna sul Sassuolo è stato Dallinga: "Bel gol in girata, ben venga che sia d'aiuto per il resto della stagione. Castro non può giocare sempre, spero che Thijs possa essere rinfrancato dalla prestazione e che abbia accumulato fiducia. In generale hanno tutti giocato bene, ho visto meglio Orsolini e anche Cambiaghi. Buone sensazioni in vista di giovedì".

Di sicuro giovedì il Bologna affronterà una Roma arrabbiata per i recenti sviluppi del campionato, non ultima la sconfitta di ieri sul campo del Como: "Sicuramente hanno tanta pressione, ma credo che vedremo una squadra ancor più cattiva. Giovedì sarà una specie di ultima spiaggia anche per loro".