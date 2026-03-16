Retroscena Cole: il Cesena l'aveva contattato dopo lo Spezia. Ma per la prossima stagione

Nella giornata di ieri il Cesena ha annunciato il nome del tecnico che prenderà il posto di Michele Mignani almeno fino a fine stagione. Ed è stata una sorpresa visto che si tratta dell’ex terzino inglese, visto anche alla Roma, Ashley Cole che in Romagna per la prima volta guiderà una squadra da allenatore dopo essere stato a lungo vice e collaboratore di altri tecnici. Una scelta per il presente e per il futuro, se le cose andranno bene, che era stata già valutata prima di questa accelerazione.

Come riporta Tuttocesena.it infatti Cole era stato contattato dalla proprietà dopo la sconfitta interna contro lo Spezia sondandone la disponibilità per sedere sulla panchina a partire dalla prossima stagione. Un tecnico giovane, che vuole lavorare con i giovani, sulla falsariga di Cesc Fabregas a Como, modello che affascina la proprietà statunitense del Cesena, che incontra anche il patron John Aiello. Un’idea per il futuro quindi prima che le cose precipitassero.

Le difficoltà della squadra sotto la guida di Mignani infatti hanno fatto scattare un campanello d’allarme decidendo di anticipare i tempi e portare Cole subito a Cesena. Dopo il pareggio nel derby contro il Modena infatti la proprietà contattò il classe ‘80 per chiedergli la disponibilità a sedere fin da subito in panchina trovando il suo assenso anche se per questioni logistiche non sarebbe potuto arrivare in città immediatamente. Così Mignani è rimasto in sella ancora per una gara con il destino segnato. Solo una vittoria contro il Frosinone avrebbe infatti potuto cambiare la sua sorte, ma il pareggio contro i ciociari ha segnato la fine anticipata della sua esperienza e l’avvio del nuovo corso firmato Cole.