Sabatini attacca il mercato della Juventus: "Con Szczesny e Kean avrebbe vinto a Roma"

La Juventus ha pareggiato 3-3 contro la Roma nel posticipo della 27^ giornata di Serie A. Una partita dai due volti, che ha visto i giallorossi andare avanti addirittura 3-1, per poi essere ripresi nel finale di gara dai gol di Boga e Gatti. Negli studi di Mediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha provocatoriamente pronunciato una frase che ha creato dibattito: "I bianconeri avrebbero vinto con Szczesny e Kean in campo".

L'attacco neanche troppo velato è indirizzato a chi ha fatto il mercato negli ultimi anni della Vecchia Signora. D'altra parte la scorsa stagione l'attaccante è stato uno dei più prolifici in campionato, mentre il portiere ha comunque brillato con la maglia del Barcellona. Chissà se a Torino li staranno rimpiangendo, quel che è certo è che i due ruoli sono finiti nel mirino della critica perché gli interpreti stanno un po' deludendo.