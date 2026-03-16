Bisseck racconta: "Con Inzaghi all'inizio non riuscivamo davvero a comunicare"

Emergono altri stralci dall'intervista di Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ai taccuini di Kicker. Il centrale tedesco ha parlato per esempio anche del rapporto tra lui e il suo precedente allenatore, Simone Inzaghi: "All'inizio non riuscivamo davvero a comunicare, a parte qualche parola in francese. Avevo come l'impressione che non sapesse bene che cosa fare con me. Inizialmente era anche divertente, ma poi il fatto di non poter parlare con i propri compagni, per un difensore non è facile. Se non mi fossi impegnato a imparare prima l'italiano, forse avrei dovuto aspettare ancora più tempo per poter giocare. Ricordo che arrivavo al bar e ordinavo tutto in italiano, cercavo di apprendere qualsiasi cosa e ha funzionato. Oggi parlo fluentemente la lingua".

Quindi Bisseck è tornato anche con la mente al momento del suo approdo all'Inter: "Sono arrivato subito dopo l'Europeo Under 21, la società mi aveva offerto la possibilità di godere di qualche giorno di vacanza in più, ma ho deciso di anticipare il mio arrivo. Quando sei nuovo in una società di livello mondiale e provieni dalla Danimarca, devi sfruttare ogni singolo momento. Come calciatore pagato 'solo' 7 milioni di euro, devi dimostrare il tuo valore così da non essere considerato semplicemente un birillo da allenamento in mezzo a tante superstar".

A Bisseck è stato chiesto anche se veda il suo futuro ancora all'Inter, e la sua risposta non sembra lasciare troppo spazio ai dubbi: "Sto vivendo il mio sogno all'Inter, è la squadra che mi ha reso quello che sono oggi e di questo sono grato. Tutto il resto fa parte del business, ma non è qualcosa che mi preoccupa. All'Inter sto bene e sono felice".