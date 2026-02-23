Sandro Sabatini dopo il gol di Troilo in Milan-Parma: "Bastoni è il vincitore della settimana"

Curioso dibattito negli studi Mediaset dopo la partita tra Milan e Parma, terminata con il risultato di 1-0 in favore dei ducali. Sandro Sabatini ha parlato così dell'episodio del gol di Troilo, che poteva essere tolto per fallo del gialloblù: "C'è un vincitore in tutta questa settimana ed è Bastoni, nel senso che se Bartesaghi fosse andato per terra il gol lo avrebbero annullato".

Un'opinione la sua che apre un'ulteriore polemica sui direttori di gara, spiegando perché ci sono a suo modo di vedere così tante accentuazioni dei contatti nel calcio: "Gli arbitri decidono con il giocatore che va per terra… Ho sentito ex calciatori dire che appena li toccano vanno per terra, lui è giovane e non lo fa. Vedo Hojlund e Hien e il direttore di gara toglie la rete al Napoli perché il difensore cade".