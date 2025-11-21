Non solo il Venezia: anche il Palermo attento per Johnsen della Cremonese
Non solo il Venezia, dove Giovanni Stroppa avendolo già allenato lo riabbraccerebbe volentieri. Dennis Johnsen alla Cremonese trova poco spazio ma è un uomo mercato. Il club arancioneroverde che lo aveva ceduto proprio ai grigiorossiscatenando fastidio nell'allora tecnico Paolo Vanoli, pensa a riportare a casa il calciatore classe 98. Ma attento alle evoluzioni ci sarebbe anche il Palermo, che lo aveva individuato come un obiettivo di mercato già ai tempi in cui il tecnico era Eugenio Corini.
Un'idea che torna di moda, una possibilità che potrebbe diventare qualcosa di più in base anche alla situazione di classifica nel mese di gennaio. Si accende il mercato attorno a Johnsen. Dal Venezia pronto a riportarlo in Laguna, al Palermo che potrebbe tornare a percorrere una vecchia idea...