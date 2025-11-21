Spezia, Donadoni: "Pronti a scendere in campo. Out Soleri e Lapadula"

A due giorni della ripresa del campionato di Serie B del suo Spezia con la trasferta in casa del Mantova per uno vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza, Roberto Donadoni si è presentato davanti ai microfoni della sala stampa del 'Picco', per analizzare i temi del match:

"In queste due settimane abbiamo lavorato bene - si legge su CittadellaSpezia -. C’è stata un’ottima partecipazione, direi che stiamo portando avanti un mini-programma, senza dover esagerare nelle cose perché si rischia l’effetto contrario. I concetti che mi sembra opportuno cercare di portare dentro, oltre le conoscenze, mi sembra che si intravedano. Questo mi fa molto piacere. C’è ancora parecchio da fare però step by step progrediamo. Abbiamo questo appuntamento importante, contro una squadra che viene da risultati positivi e avrà un profilo mentale carico. È bello. Come ho detto questa mattina ai ragazzi, più ci avviciniamo alla partita più mi sento carico. Durante la settimana è importante lavorare, ma è tutto rivolto alla gara. Sono curioso di vedere se le cose su cui abbiamo lavorato daranno i frutti”.

Sul fronte degli indisponibile l'ex ct azzurro spiega: “Bandinelli è tornato ad allenarsi con continuità dopo un lungo stop, ha ancora necessità di lavorare per tornare alla pari degli altri. Abbiamo perso Soleri per un problemino su una giocata che spesso causa questi infortuni, ma sembra che sia meno seria di quanto all’inizio immaginassimo. Speriamo di recuperarlo prima possibile. Comotto è tornato a pieno ritmo, ma ha necessità di un certo tipo di progressione. Esposito ancora è in cura, Lapadula ha ricominciato a stare con la squadra ma ci vorrà un po’ di tempo e ancora non è a disposizione. Hristov ha un programma che sta portando avanti, conto di portarlo con noi domenica per farlo stare nel gruppo perché penso sia importante. È un aspetto che mi piacerebbe venisse dai calciatori: quando avverti che un giocatore vuole stare con i compagni anche se non è disponibile è un segnale positivo. Se è una cosa imposta non ha lo stesso effetto”.

Infine un pensiero sul Mantova di Davide Possanzini: “Mi piace più l’idea di lavorare più su di noi che sull’avversario. È giusto conoscere le loro caratteristiche, ma torno indietro a quando ero calciatore e penso che più sei centrato su quello che devi fare tu e meno sei preoccupato dall’avversario. Che non vuol dire fargli fare ciò che vuole, ma essere consapevoli delle proprie capacità. Credo sia produttivo, se ti preoccupi solo dell’avversario difficilmente esprimi le tue massime capacità. Ormai si sa tutto di tutti, in campo ci sono quelle 3-4 indicazioni fondamentali, ma poi bisogna esprimere noi quello che c’è da fare”.