Walter Sabatini: "Da Conte linguaggio estremo per provocare una forte reazione nei giocatori"

"Napoli-Atalanta? Mi aspetto una grande partita. Più che la partita dei due allenatori sarà la partita dei giocatori, sono loro che fanno la differenza in campo". Parla così Walter Sabatini, a Radio Napoli Centrale, commentando la partita che vedrà in contrapposizione azzurri e nerazzurri questo sabato alle 20.45.

"Conte ha adottato un linguaggio estremo - continua Sabatini - ma è importante che lui abbia fatto una provocazione sportiva verso i propri giocatori. Vuole indurre a una reazione nervosa importante, e credo che ci riuscirà. Le sue parole richiamano i calciatori a una risposta immediata, se fossi uno dei giocatori reagirei con l'orgoglio. E' vero che ci sono tantissimi infortuni, e questo sta sicuramente condizionando il Napoli.

Non mi è stai mai detto di essere un morto da accompagnare, ma se fosse accaduto mi sarei arrabbiato molto e avrei voluto rispondere a tutti i costi. Con i fatti e non con le parole. Penso che la squadra del Napoli risponderà con una grande rabbia".