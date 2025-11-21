TMW Bordon sulla crisi della Fiorentina: "Vanoli è abituato a situazioni non facili"

L'ex portiere Ivano Bordon è intervenuto nel numero 164 di TMW Magazine (disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com) ed ha parlato anche della crisi della Fiorentina e della Juventus. Qui alcune delle sue dichiarazioni.

Della crisi in casa Fiorentina che idea si è fatto?

"Mi dispiace per Pioli, innanzitutto. Già era arrivato in una piazza nella quale non è facile fare bene, vista la passione che c'è e la conseguente pressione. Ma devo dire che non ho visto una squadra all'altezza per lottare per un posto europeo. Ora c'è Vanoli, abituato a situazioni non facili visto che ha già fatto bene con Venezia e Torino in momenti delicati. Mi aspetto che possa risollevare i viola".

Spalletti alla Juventus che impatto avrà, alla lunga?

"Luciano è un allenatore con grande esperienza, che ha un suo modo di vivere la gara, con il proprio stile. Può entrare davvero nella testa dei giocatori. Porterà un gioco nel quale crede e che penso possa essere apprezzato dai giocatori. Con lui alla guida la Juve può cambiare a livello di ritmo e personalità. I bianconeri possono risalire la china e lottare con le squadre davanti".

