Restrizioni nei biglietti, a Napoli-Atalanta per ora solo 9 tifosi nel settore ospiti
TUTTO mercato WEB
Solamente 9 i biglietti che sono stati venduti nel settore ospiti fino a questo momento, venerdì sera 21 novembre, in vista della gara Napoli-Atalanta. La partita si giocherà sabato alle 20.45 allo stadio Maradona.
Il motivo? Ricordiamo le restrizioni in atto: le autorità competenti hanno disposto, per la gara Napoli-Atalanta, il divieto di acquisto dei tagliandi per tutti i residenti nella regione Lombardia e in Germania (nell'ottica di evitare incroci pericolosi anche con i tifosi dell'Eintracht Francoforte, gemellati con i bergamaschi).
I tagliandi del settore ospiti potevano essere acquistati esclusivamente dai possessori di Dea Card, non residenti in Lombardia e Germania, con emissione del titolo in modalità Passbook.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile