Virtus Entella-Palermo, i convocati di Inzaghi: assente Ranocchia a centrocampo

Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara di domani contro la Virtus Entella per la 13ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto all'ultimo match disputato prima della sosta risulta assente Filippo Ranocchia a centrocampo. In difesa chiamata per il difensore classe 2006 Nicolosi.

Portieri: Gomis, Bardi, Joronen

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Nicolosi

Centrocampisti: Palumbo, Segre, Vasic, Giovane, Blin

Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona

“Ogni partita è importante - ha detto il tecnico dei rosanero Filippo Inzaghi nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia -, dobbiamo tornare a fare quel che siamo capaci di fare. Mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo. Dobbiamo ripartire, anche perché ci saranno tanti tifosi. Svolta? Il campionato è lungo, serve pensare gara dopo gara. Sono curioso di vedere la reazione, mi fido dei ragazzi.