Catanzaro-Pescara, le formazioni ufficiali: poche novità per l'esordio di Gorgone
Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Pescara, anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie B.
Aquile del Sud che cambiano poco rispetto al ko di due settimane fa ad Empoli. L'unica novità è l'arretramento in difesa di Di Chiara al posto di Cassandro e con il contestuale inserimento sulla fascia mancina di D'Alessandro.
Delfino, alla prima uscita sotto la gestione di Giorgio Gorgone, che scende in campo con uno schieramento simile a quello adottato anche dalla precedente gestione tecnica. L'unica differenza è quella di vedere Dagasso utilizzato come mezzala pura e non come uno dei trequartisti alle spalle di Di Nardo,
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Favasuli, Pontisso, Rispoli, D’Alessandro; Oudin, Cisse; Iemmello. Allenatore: Aquilani.
Pescara (3-5-2): Desplanches; Gravillon, Brosco, Corbo; Oliveri, Valzania, Squizzato, Dagasso, Letizia; Tonin, Di Nardo. Allenatore: Gorgone.