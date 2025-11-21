Altobelli sul Napoli: "Deve puntare alla Champions, difficile vincere 2 Scudetti di fila"

Si chiude la sosta per le nazionali e si apre di nuovo la lotta in campionato: domani il via alla dodicesima giornata di Serie A. L'ex attaccante dell'Inter, della Juventus e della Nazionale italiana, Alessandro Altobelli, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della lotta Scudetto e anche della situazione della squadra di Gattuso in vista dei playoff per i Mondiali.

Parlando del Napoli di Conte, Altobelli ha spiegato: "Gli azzurri devono puntare alla Champions, vincere due campionati di fila è molto difficile". Poi su Romelu Lukaku, attaccante che freme per rientrare dal lungo infortunio: "Lukaku è un attaccante che fa squadra, che quando è nell’area di rigore fa gol, è forte, ha intuito e manca molto agli azzurri".

Riguardo all'Italia invece, Spillo si è detto ottimista; "Abbiamo lo spareggio che è alla nostra portata, ci dobbiamo rendere contro che siamo la Nazionale italiana, abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei, i nostri ragazzi devono saperlo e non prendere mai alla leggera la convocazione. Quando gli avversari ci incontrano mettono tutta l’energia possibile, perché siamo l’Italia". Un avvertimento infine sul giovane centravanti Francesco Pio Esposito: "E’ forte, ma dobbiamo andare piano con i paragoni, stiamo parlando di un ragazzo che ha tutte le qualità per emergere e diventare titolare nell’Inter e nella Nazionale. Se noi affrettiamo i tempi lo mettiamo solo in difficoltà, Gattuso lo sta gestendo molto bene inserendolo piano piano. Bearzot non lasciava niente al caso, ci ha allenato e preparato benissimo per arrivare ai Mondiali nel modo migliore".