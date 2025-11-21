"PEC? Quale PEC?" . Lanini del Novara multato 500€ per un indirizzo email sbagliato

Eric Lanini, attaccante oggi in forza al Novara, è stato sanzionato con una multa da 500 euro da parte della Procura Federale. La Giustizia Sportiva ha infatti concluso il procedimento aperto nei suoi confronti per non aver fornito un indirizzo PEC valido al momento della firma con il Benevento. È stato inoltre ratificato l’accordo per l’applicazione della sanzione previsto dall’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Qui il comunicato integrale: "Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 44 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Eric LANINI avente ad oggetto la seguente condotta:

Eric LANINI, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Benevento calcio s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 53, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare all’atto del tesseramento un indirizzo di posta elettronica certificata valido eletto per le comunicazioni; segnatamente, infatti, in data 23/05/2025 il Benevento calcio s.r.l. ha proposto domanda di arbitrato al Collegio arbitrale della Lega Pro nei confronti del predetto calciatore e l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel contratto intercorso con la citata società è risultato non essere valido;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

> Sig. Eric LANINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

> € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Erik LANINI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".