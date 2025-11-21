Trapani, Antonini attacca: "Umiliazione totale, metà biglietti comprati dai tifosi del Foggia"
Presa di posizione forte del presidente del Trapani, Valerio Antonini, nei confronti dei propri tifosi alla vigilia del match contro il Foggia in programma domani, alle 14:30, sul rettangolo verde del 'Provinciale'
"Chiedo ai miei quanti biglietti sono stati staccati - scrive l'imprenditore romano attraverso il proprio account Facebook -; Mi dicono 492; Dico beh dai qualcosa in più almeno rispetto allo schifo precedente; Ma c’era la sorpresa; La metà li avevano comprati tifosi del Foggia. Non mi era mai capitato da quando sono a Trapani subire una umiliazione del genere; Complimenti a tutti".
TRAPANI FOGGIA
SABATO 22 NOVEMBRE
Chiedo ai miei quanti biglietti sono stati staccati; Mi dicono 492; Dico beh dai...
