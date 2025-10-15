San Siro, la vicesindaca: "I tempi di Inter e Milan sono in linea, da loro buona risposta"

"I tempi mi sembra che siano in linea". Parla la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, a proposito della cessione di San Siro a Inter e Milan in programma, con tanto di rogito prestabilito (entro il 10 novembre la scadenza). "Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo", le parole del braccio destro di Giuseppe Sala a margine di un evento all’Università Statale di Milano.

"Mi pare - le dichiarazioni riprese da Calcio e Finanza - che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l’attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire anche a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato”, ha aggiunto Scavuzzo. La stessa che non abbandonerà il caso in questione, ma seguirà lo sviluppo dello stadio di Inter e Milan "fino al rogito e anche dopo", per raccogliere "tutte le istanze che sono state portate all’attenzione del Consiglio comunale".

Nella giornata odierna è intervenuto anche Lord Norman Foster, archistar incaricato del progetto del nuovo stadio a Milano insieme a MANICA: "È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un'eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c'è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifoso. È prematuro per parlarne ma sarà un grande progetto. Spero di tornare presto qui per condividere il frutto del nostro lavoro con tutte le persone coinvolte".