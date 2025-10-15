Bremer operato al menisco: "Intervento perfettamente riuscito". Ma rischia 8-10 settimane di stop
Operazione riuscita al menisco per Gleison Bremer, difensore della Juventus, come comunicato dalla stessa società nella giornata di ieri cona nota ufficiale: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".
I tempi di recupero - Gleison Bremer rimarrà fuori dalle otto alle dieci settimane, se tutto dovesse andare come previsto. Da quanto filtra, rischia di tornare solamente per inizio 2026. Perché la Juventus stessa non ha intenzione di anticipare un eventuale rientro dopo l'infortunio dell'anno scorso, preferendo conservarlo per la seconda parte di stagione.
Quante e quali partite della Juventus salterà Bremer? Non meno di sette. Eccole di seguito, nel dettaglio:
- Como-Juventus (Serie A, 7^ giornata) - domenica 19 ottobre
- Real Madrid-Juventus (Champions League, 3^ giornata) - mercoledì 22 ottobre
- Lazio-Juventus (Serie A, 8^ giornata) - domenica 26 ottobre
- Juventus-Udinese (Serie A, 9^ giornata ) - mercoledì 29 ottobre
- Cremonese-Juventus (Serie A, 10^ giornata) - sabato 1 novembre
- Juventus-Sporting CP (Champions League, 4^ giornata) - martedì 4 novembre
- Juventus-Torino (Serie A, 11^ giornata) - sabato 8 novembre
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.