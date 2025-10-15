Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record

A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record
© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net
Oggi alle 00:19Serie B
Tommaso Maschio

Continua a ritmo serrato la vendita dei biglietti per la sfida fra Palermo e Modena in programma domenica alle ore 15:00 al Renzo Barbera. E si avvicina sempre di più il record stagionale di spettatori che era stato fatto registrare dalla sfida contro il Bari giocata un mese fa. A cinque giorni dalla gara infatti è già stata superata quota trentamila (30.244 per l’esattezza come riporta Stadionews.it) presenti con i trentaduemila e rotti della sfida contro i pugliesi che sembrano destinati a essere superati con l’ennesimo sold out della stagione.

Contro il Bari i presenti sugli spalti del Barbera furono infatti 32.363 - 15.859 biglietti venduti più gli abbonati – un numero che potrebbe essere superato con quei 34.665 spettatori richiamati dall’amichevole contro il Manchester City, club con cui i rosanero condividono la proprietà, che potrebbero essere avvicinati e questa volta in una gara ufficiale.

Si tratterebbe della sesta gara, cinque di campionato e l’amichevole di cui sopra, con oltre trentamila presenti nell’impianto palermitano. Le prime quattro sfide infatti che hanno fatto registrare un tale pienone sono state quelle contro Venezia (31.993), Bari (32.363), Frosinone (32.181) e Reggiana (30.868). Segno dell'ormai ritrovata sintonia fra la piazza e la squadra - e il tecnico Pippo Inzaghi - dopo le turbolenze dello scorso anno.

