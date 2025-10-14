Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Nella serata di domani, ore 21:00, al Tre Fontane di Roma si giocherà la seconda giornata della fase a campionato della Women’s Champions League con le padrone di casa della Roma che sfideranno il Barcellona. Il tecnico giallorosso Luca Rossettini non potrà contare su due colonne come la terzina Lucia di Guglielmo, che soffre per un’infiammazione bendelletta ileotibiale, e la centrocampista Manuela Giugliano, lesione di medio grado al muscolo ileopsoas, oltre che dell’attaccane Rinsola Babajide.
L’allenatore del Barcellona Pere Romeu invece dovrà fare a meno della centravanti Ewa Pajor, che resterà ferma per 4-6 settimane a causa di un problema fisico, e ha convocato le giovani Tzxell Font e Alba Cano per completare la rosa. Queste le convocate delle due formazioni:
ROMA
Portiere: Baldi, Soggiu, Mazzocchi, Lukasova.
Difenditrici: Bergamaschi, Oladipo, Thøgersen, Veje, van Diemen, Heatley, Valdezate.
Centrocampiste: Cherubini, Greggi, Kuhl, Rieke, Pandini, Dragoni.
Attaccanti: Pilgrim, Corelli, Pante, Haavi, Viens, Ventriglia.
BARCELLONA
Portiere: Gemma, Cata Coll, Txell Font
Difenditrici: Paredes, Maria Leon, Aleixandri Marta, O.Battle, Aicha, Brugts
Centrocampiste: Schertenleib, Putellas, Guijarro, Bonmati, C.Serrajordi, Kika Nazareth, Vicky Lopez, Cano
Attaccanti: Paralluelo, Pina, Graham Hansen
