Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women

Se nella Serie A Women’s Cup tutto era andato secondo pronostici, con pochi risultati sorprendenti e la vittoria finale della Juventus contro la Roma, l’avvio del campionato femminile sta regalando grandi sorprese sia in positivo sia in negativo.

Oltre alla Roma, che era data come una delle favorite della vigilia anche se forse un gradino sotto Inter e Juventus a causa dei tanti cambiamenti estivi, infatti ci sono altre due squadre a punteggio pieno che non erano proprio attese: la Lazio, che dimostra una crescita importante dopo un primo anno d’assestamento in massima serie in cui non ha però mai rischiato di finire nella zona retrocessione, e soprattutto il Napoli Women. Le partenopee hanno cambiato molto in estate ed erano partite con l’obiettivo di salvarsi senza affanni dopo un paio d’annate vissute sulla linea di galleggiamento. Sono invece arrivate due vittorie, di cui una di prestigio contro la Fiorentina all’esordio, che valgono una vetta inattesa e un importante vantaggio sulle rivali per non retrocedere. Protagonista assoluta quella Cecilie Floe Nielsen, attaccante classe 2001, pescata dal Tampa Bay negli Stati Uniti e già autrice di due gol in due gare – tre in 5 se consideriamo quelle stagionali – di Serie A.

A deludere in questo avvio sono invece due grandi del nostro calcio come Juventus e Fiorentina: entrambe le squadre sono infatti ferme a quota uno – come l’ambizioso Sassuolo – in classifica. Le bianconere dopo il pari senza reti contro le neroverdi emiliane hanno clamorosamente perso nell’ultimo turno in casa contro il Como Women e nonostante un potenziale d’attacco di prim’ordine – e tantissime occasioni create – sono ancora a secco di reti. Una mini crisi che non preoccupa troppo il tecnico Canzi che però ha sottolineato come le sue giocatrici debbano iniziare a concretizzare quanto creato per non rischiare di scivolare troppo indietro rispetto alle prime. Le viola invece, dopo la sconfitta di Napoli, hanno ottenuto un buon punto contro l’Inter fermando le nerazzurre sul 2-2 e rammaricandosi per quel gol allo scadere che ha impedito di festeggiare i primi tre punti.