Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"

Oggi alle 11:04Calcio femminile
Claudia Marrone

"Romana e romanista", così si definisce - in una lunga intervista rilasciata a Il Tempo - la centrocampista della Roma Femminile Giada Greggi, che ha parlato al noto quotidiano laziale dopo il rinnovo, fino al 2029, annunciato dai giallorossi: un rinnovo arrivato nella settimana che porta al big match di Champions League di domani contro il Barcellona.

"Abbiamo visto che il livello è altissimo - dice Greggi circa il match contro le catalane -. Sarà una partita bellissima, sono contenta che il Tre Fontane sarà pieno. Ce la giocheremo con serenità e coraggio, senza partire sconfitte, e sarà bello confrontarsi con le top: il pubblico ci darà una grande mano. Gare come queste si giocano tutti insieme: titolari, panchina e sostenitori. Abbiamo cambiato tanto, anche i principi che il mister ci sta imponendo: ci vorrà del tempo ma abbiamo già fatto tantissimo e faremo ancora grandi cose".

La classe 2000 non si sbilancia però sugli obiettivi stagionali o di lungo termine, pur confermando che gli stessi sono tanti, dice semplicemente che c'è la volontà di vincere il più possibile, rimanendo però sempre umili e con i piedi per terra. Ma con la voglia di dare in ogni gara il 200%. L'ambiente lo consente.

