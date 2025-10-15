TMW Elisa Dossi la giornalista colpita durante il corteo. Ricoverata ma condizioni non gravi

E' la giornalista di RaiNews24 Elisa Dossi la cronista colpita a Udine durante gli scontri tra manifestanti e polizia mentre allo stadio era in corso la sfida tra Italia e Israele valida per la qualificazione al Mondiale 2026. A renderlo noto è stata la stessa Rai, con un comunicato in cui: "Condanna con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza che si è verificata oggi a Udine in occasione del corteo pro Palestina, durante il quale una nostra giornalista di RaiNews24, Elisa Dossi, è stata colpita da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro di cronaca all’esterno dello stadio, in occasione della partita Italia–Israele".

E poi in un altro passaggio: "La collega è stata prontamente soccorsa e si trova ora al pronto soccorso di Udine, dove le vengono prestate le cure necessarie", prosegue la Rai, che "esprime solidarietà e vicinanza a Elisa Dossi e a tutti i professionisti dell’informazione che ogni giorno operano con senso di responsabilità e coraggio per garantire ai cittadini un’informazione libera, corretta e completa. La violenza non può mai essere una forma di espressione o di protesta".

Elisa Dossi in questo momento è ancora in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. In serata, è arrivato anche un comunicato del CdR della Rai che recita così: "Il comitato di redazione di RaiNews24 rappresenta la vicinanza di tutta la redazione alla collega Elisa Dossi colpita da un sasso e ferita, per fortuna non gravemente, durante gli scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina a Udine. Condanniamo quanto accaduto. Allo stesso tempo difendiamo e rivendichiamo il lavoro della collega e di noi tutti, sul campo e all’interno della redazione, per raccontare la realtà in modo dettagliato e imparziale 24 ore su 24. Il nostro lavoro va avanti, sempre più convinti della necessità di informare con autorevolezza i cittadini dando conto di tutto ciò che è di pubblico interesse in ogni contesto".