Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”

Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”TUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:04Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Danilo Caravello, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del campionato di Lega Pro:

Partiamo dal weekend appena trascorso. In vetta, le grandi non hanno deluso: nel girone C vittorie per Salernitana, Benevento e Catania, ma anche negli altri gironi le squadre di vertice hanno rispettato i pronostici.
"Sì, diciamo che con il passare delle giornate i valori iniziano a emergere. Il mercato estivo si è chiuso da un po’ e le squadre hanno trovato una loro quadratura. Nei gironi A e B si è capito che la lotta è aperta a tre, massimo quattro squadre, mentre nel girone C i tre grandi club - Salernitana, Benevento e Catania - stanno marciando a buon ritmo, ma è un girone molto più difficile ed equilibrato. Ci sono formazioni come Casarano, Crotone, Trapani, Casertana, Cosenza che possono togliere punti a chiunque, e in parte lo hanno già fatto. È un girone molto combattuto e forse anche più bello".

Parliamo della Salernitana: ha reagito bene dopo la doppia retrocessione e la piazza si aspetta una pronta risalita. Secondo lei la squadra riuscirà a reggere la pressione e restare al vertice fino alla fine?
"Condurre un campionato al vertice dalla prima all’ultima giornata non è mai semplice, meno che mai nel girone C, dove ci sono piazze e proprietà importanti come Catania e Benevento. La Salernitana è una squadra costruita bene da mister Raffaele, dal direttore Faggiano e dalla società: è una squadra quadrata, di categoria, con grande voglia di riportare il club dove merita. Capisco che, dopo due retrocessioni e tante contestazioni, la piazza non viva momenti semplici, ma oggi più che mai deve stare vicina alla squadra. Vincere non è mai facile, specialmente in questo girone.
Pensare che la Salernitana possa sempre vincere è bello, ma non realistico: ci saranno momenti difficili. Già le prossime due giornate possono cambiare tutto. È un girone in cui puoi perdere punti con chiunque, anche contro le Under 23 come l’Atalanta, che ha giocatori destinati a fare Serie A e B nei prossimi anni.
La Salernitana deve avere l’obiettivo della promozione, ma la piazza deve abbassare le pressioni, unirsi alla squadra e lottare fino alla fine".

Spesso però il girone di ritorno cambia completamente la classifica.
Assolutamente sì. Il girone di ritorno non è mai come quello d’andata: i punti pesano di più e c’è di mezzo il mercato, che può cambiare tanto. Parliamo di tre società - Salernitana, Benevento e Catania - che, se si troveranno lì a giocarsi la B, potranno fare altri investimenti.
Ma i campionati si vincono a marzo-aprile: oggi si costruisce la base, ma chi arriva meglio in primavera di solito fa lo sprint decisivo. A meno che non si domini dall’inizio alla fine, come accaduto con il Catanzaro o con la Juve Stabia. Quest’anno però ci sono più pretendenti vere: sarà un campionato bellissimo".

Restando sul girone C: chi si è mosso meglio sul mercato estivo? E quali squadre potrebbero intervenire a gennaio?
"Per costruzione della rosa e completezza direi il Benevento. Ha due giocatori per ruolo e un attacco incredibile: nell’ultima partita ha fatto tre cambi nel tridente togliendo Manconi, Salvemini e Lamesta, inserendo Tumminello, Mignani e Della Morte. Catania e Salernitana si sono mosse bene anche loro, nonostante qualche difficoltà nelle trattative in entrata e uscita. Forse manca qualcosina per renderle perfette, ma saranno protagoniste".

Ha citato Tuminello, oggi al Benevento, un giocatore gestito dalla sua agenzia. In estate sembrava destinato al Brescia, poi è arrivato il sorpasso dei giallorossi negli ultimi giorni di mercato.
"Esatto. Tuminello è stato una delle “telenovele” dell’estate in Serie C. Il Benevento lo ha sempre voluto, ma per vari motivi l’operazione era slittata. Negli ultimi tre giorni, quando sembrava dovesse restare a Crotone e il Brescia aveva fatto un’offerta importante, il Benevento è intervenuto con una proposta superiore, chiudendo la trattativa nell’ultimo giorno di mercato. Un’operazione difficilissima, ma portata a termine con decisione".

Stasera c’è Italia-Israele. In passato molti giocatori della Nazionale provenivano dai campionati minori, mentre oggi sembra che quel percorso si sia un po’ perso. L’introduzione delle squadre Under 23 ha cambiato qualcosa?
"Sul tema delle Under 23 io sono favorevole, anche se capisco chi teme la perdita del campanilismo. La Juventus ha dimostrato che funziona: tanti giovani sono arrivati in prima squadra o sono stati venduti bene. Lo stesso vale per l’Atalanta, e anche il Milan - nonostante la retrocessione - ha già portato in Serie A ragazzi come Camarda e Bartesaghi. È un campionato formativo, e in Italia siamo indietro di 10-15 anni rispetto ad altri paesi come la Spagna. È un progetto positivo. Invece toglierei le regole del minutaggio e le valorizzazioni: un giovane bravo deve giocare perché è bravo, non per obbligo di regolamento. Bisogna cambiare mentalità. E poi serve riformare anche il sistema dei trasferimenti interni: oggi una squadra di C o B che compra in Italia deve garantire con fideiussioni, mentre se acquista dall’estero no. È un’anomalia che penalizza il nostro mercato. Infine, serve un cambio di rotta generale. Non possiamo permetterci di mancare ancora un Mondiale. Tre anni fa la nostra Under 20 ha preso un cappotto dagli Stati Uniti, non dal Brasile. È il segno che il sistema va ripensato da cima a fondo".

Articoli correlati
Caravello: "Contrario ad ogni regolamentazione sull'utilizzo dei giovani in Serie... Caravello: "Contrario ad ogni regolamentazione sull'utilizzo dei giovani in Serie C"
L'agente di Tumminello: "Era a Brescia, poi il rilancio del Benevento ha cambiato... L'agente di Tumminello: "Era a Brescia, poi il rilancio del Benevento ha cambiato tutto"
Caravello: ”Vlahovic vicino a restare alla Juve. Gimenez per il dopo Lukaku” Caravello: ”Vlahovic vicino a restare alla Juve. Gimenez per il dopo Lukaku”
Altre notizie Serie C
Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio... TMW RadioCaravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza... TMW RadioRimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Casertana, Bentivegna annuncia: "Se tocco la doppia cifra, porto a cena tutta la... Casertana, Bentivegna annuncia: "Se tocco la doppia cifra, porto a cena tutta la squadra"
Nel radar della Serie A - Luka Topalovic, la Serie C inizia già a stargli stretta... Nel radar della Serie A - Luka Topalovic, la Serie C inizia già a stargli stretta
Nel radar della Serie A - Jacopo Seghetti, il talento fra i pali al test in amaranto... Nel radar della Serie A - Jacopo Seghetti, il talento fra i pali al test in amaranto
Okaka sul Ravenna: "Il calcio mi mancava. Qui per Cipriani, Mandorlini e mio fratello"... TMWOkaka sul Ravenna: "Il calcio mi mancava. Qui per Cipriani, Mandorlini e mio fratello"
Nel radar della Serie A - Dominic Vavassori, il jolly offensivo della Dea Nel radar della Serie A - Dominic Vavassori, il jolly offensivo della Dea
Sequestrata l'Immobile Academy, Cappiello (Sorrento): "Al momento siamo apolidi" Sequestrata l'Immobile Academy, Cappiello (Sorrento): "Al momento siamo apolidi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
4 Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita
5 Juventus, piove sul bagnato: Bremer ko, si ferma anche il 'sostituto numerico' Pedro Felipe
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Stasera Italia-Israele, è partita la grande manifestazione pro-Pal: le immagini da Udine
Immagine top news n.1 Atalanta, novità: Scamacca si allena in gruppo con Zalewski e Scalvini. Rientrati 3 giocatori
Immagine top news n.2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
Immagine top news n.3 Italia, Gattuso scioglie i dubbi: "Giocherà Raspadori con Retegui. Esposito talento cristallino"
Immagine top news n.4 Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine top news n.5 L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci
Immagine top news n.6 Bastoni, Kean e il primo vero successo di Gennaro Gattuso da quando è diventato CT
Immagine top news n.7 La partita con più manifestanti che tifosi. Tutto ciò che circonda Italia-Israele di stasera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Immagine news Serie A n.3 Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lukaku e il fratello denunciano sul padre: "Estorsioni familiari ne sabotano il funerale"
Immagine news Serie A n.2 Fa tutto Ndour: palo e rigore fallito, Italia U21 frenata. È 0-0 con l’Armenia al 45’
Immagine news Serie A n.3 Chichizola esalta Pio Esposito: "Mentalità umile, ma guai a mettergli troppa pressione"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Mkhitaryan: "A fine stagione deciderò se smettere. Paragone inutile fra Inzaghi e Chivu"
Immagine news Serie A n.5 Esplosione in un casolare, morti tre carabinieri. Minuto di silenzio prima di Italia-Israele
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Danilo Veiga: "Fase difensiva fondamentale. Con Di Francesco è cambiato tutto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, l'esito degli esami di Pafundi: c'è una lesione al retto femorale sinistro
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Oliana: "La strada intrapresa è giusta, ci toglieremo grandi soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.3 Meroni: "La Reggiana ha fatto le sue scelte e io le mie. Orgoglioso di essere a Bari"
Immagine news Serie B n.4 Ancora attesa per il ritorno di Dionisi all'Empoli. Oggi l'allenamento è diretto da Bianconi
Immagine news Serie B n.5 Nel radar della Serie A - Antonio Raimondo, a Frosinone per rilanciarsi. E il Bologna lo aspetta
Immagine news Serie B n.6 Nel radar della Serie A - Raphael Kofler, la roccia dolomitica del Sudtirol
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, Bentivegna annuncia: "Se tocco la doppia cifra, porto a cena tutta la squadra"
Immagine news Serie C n.4 Nel radar della Serie A - Luka Topalovic, la Serie C inizia già a stargli stretta
Immagine news Serie C n.5 Nel radar della Serie A - Jacopo Seghetti, il talento fra i pali al test in amaranto
Immagine news Serie C n.6 Okaka sul Ravenna: "Il calcio mi mancava. Qui per Cipriani, Mandorlini e mio fratello"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.5 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?