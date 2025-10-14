Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre, Raspadori in attacco

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Israele, sfida valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Tutto confermato in casa azzurra con la decisione di Gennaro Gattuso di passare alla difesa a tre: c'è Mancini al posto dello squalificato Bastoni, mentre in attacco Raspadori prende il posto dell'infortunato Kean. In mezzo al campo Locatelli ha vinto il ballottaggio con Cristante, confermati Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Dimarco, Barella, Tonali e Retegui. C'è Cambiaso sulla corsia destra con Orsolini che parte dalla panchina.

Rispetto alla sfida di sabato sera a Tallinn contro l'Estonia il commissario tecnico ha cambiato tre giocatori con Raspa che modifica la sua posizione e da ala sinistra viene spostato in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Israele (4.3.3) - Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)

2) Italia 12 punti (5 gare, differenza reti +12)

3) Israele 9 punti (6 gare, differenza reti -1)

4) Estonia 3 punti (6 gare, differenza reti -10)

5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)

Il programma

Ottava giornata (14 ottobre)

Estonia-Moldavia in corso

Italia-Israele

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia